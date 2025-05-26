الصحة تقرر طرد الموظفين الذين تناولوا وجبة طعام على جهاز CT-Scan

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، (26 أيار 2025)، عن طرد 3 عاملين بعد تحويلهم جهاز طبي الى "طاولة للطعام" في صورة اثارت جدلاً في مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر بيان صادر عن الوزارة أن "الجهاز لا يزال في طور التنصيب ولم يتم تشغيله أو إدخاله إلى الخدمة حتى الآن".

وأكدت الوزارة أنها اتخذت إجراءً صارماً بحق من قام بهذا الفعل، حيث تقرر "طرد من قام بهذا الفعل".

وتأتي هذه التوضيحات من وزارة الصحة في ظل الجدل الذي أثارته الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي.