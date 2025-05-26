نائب: كلية طب حكومية توزع أسئلة محلولة.

أعرب عضو لجنة التعليم العالي النيابية، النائب حيدر المطيري، اليوم الإثنين (26 أيار 2025)، عن استغرابه مما وصفه بـ"المهزلة غير المسبوقة" في إحدى كليات الطب الحكومية، بعد توزيع أسئلة الامتحانات مرفقةً بالإجابات على الطلبة، مؤكدًا أن اللجنة لن تصمت حيال هذه الواقعة.

وقال المطيري في منشور "إلى أين وصل الإهمال؟ كلية طب حكومية توزع أسئلة محلولة على الطلبة! إنها مهزلة لم تحصل من قبل، وقد تواصلنا مع الوزارة وسيُعاد الامتحان، كما شُكّلت لجنة تحقيقية"، مضيفًا: "لن نسكت حتى يُعاقب كل المقصرين".

وتأتي هذه الحادثة في وقت يعاني فيه التعليم العالي في العراق من تحديات متراكمة، تتراوح بين ضعف التمويل، وتدهور البنية التحتية، وغياب الرقابة الفاعلة، فضلًا عن تنامي ظاهرة الدروس الخصوصية وتسريب الأسئلة، ما يضع علامات استفهام على جودة مخرجات التعليم ويهدد مستقبل الكفاءات العراقية.