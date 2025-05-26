النفط العراقية تقاضي حكومة إقليم كردستان

رفعت وزارة النفط العراقية دعوى قضائية ضد حكومة إقليم كردستان العراق بسبب عقود نفط وغاز وقعتها مع شركات أمريكية.

وذكرت رويترز ان "بغداد تعتبر العقود التي أبرمها إقليم كردستان مع شركتي "إتش كي إن إنرغي" و"غرب زاغروس" لتطوير حقلي الغاز "ميران" و"توبخانة كردمير" قرب مدينة السليمانية، غير قانونية".

وأضافت ان "الحكومة المركزية تعتبر أن الصفقات تنتهك القانون العراقي لأنها وقعت دون مشاركتها، بينما تصر كردستان على أنها تصرفت في إطار الاتفاقات السابقة".

ويعد هذا التحدي القانوني أحدث عقبة أمام استئناف تدفق النفط عبر خط أنابيب النفط العراقي التركي، المتوقف منذ اذار 2023، رغم ضغوط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.