بين الاتحاد والديمقراطي.. مباحثات حاسمة تقترب من رسم مستقبل إقليم كردستان

أكد رئيس الوفد المفاوض للاتحاد الوطني الكردستاني قوباد طالباني، اليوم الاثنين (26 أيار 2025)، استمرار الاجتماعات مع الحزب الديمقراطي الكردستاني للتوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كردستان.

وقال طالباني في تصريح صحفي "، إن "مباحثاتنا مستمرة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن تشكيل الكابينة العاشرة لحكومة إقليم كردستان، حيث يطرح كل طرف مطالبه ورؤاه حول شكل الحكومة".

وأضاف: "لا تتعجبوا إذا كانت لدينا مطالب جديدة خلال الاجتماع القادم بين الحزبين".

وتأتي هذه المباحثات في ظل تحديات سياسية واقتصادية كبيرة تواجه الإقليم، منها إدارة الموارد، الملفات الأمنية، وتوزيع المناصب الوزارية.

كما تحظى هذه المرحلة بأهمية كبيرة لأنها تحدد شكل العلاقة بين الحزبين وتأثيرها على مسار التنمية والخدمات المقدمة للمواطنين.

يشار إلى أن كل حزب يسعى لطرح رؤى ومطالب جديدة تعزز موقعه السياسي، مما يجعل الاجتماعات تتسم بالحذر والتفاوض الدقيق لضمان التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.