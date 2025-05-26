وقفة لعشيرة العبودة أمام محكمة استئناف البصرة للمطالبة بإعدام شقيق زوجة المحافظ (صور)

نظم عدد من أبناء عشيرة العبودة في محافظة البصرة وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف، للمطالبة بإعدام شقيق زوجة المحافظ أسعد العيداني، المتورط بقتل الأستاذة الجامعية قبل عدة أشهر.

وقال مصدر صحفي، إن أبناء عشائر عبودة نظموا وقفة احتجاجية أمام محكمة استئناف البصرة للمطالبة بإعدام القاتل ضرغام عبد السالم نعمة التميمي شقيق زوجة المحافظ أسعد العيداني.

يشار الى أن البصرة شهدت حادثة هزت الرأي العام، حيث أقدم أستاذ جامعي (شقيق زوجة المحافظ) على قتل زميلته في كلية التربية الرياضية بإطلاق النار عليها من مسدسه.

ووثقت كاميرات المراقبة الحادثة في إحدى المناطق النائية في البصرة جنوبي البلاد، وأظهرت المشاهد نقاشًا حادًا بين الجاني والضحية بجانب سيارته، قبل أن يشهر سلاحه، ويطلق النار عليها