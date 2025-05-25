اللجنة العليا الخاصة بهيكلة الشركات العامة تقر جملة من التوصيات

ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، (25 أيار 2025)، اجتماعاً للجنة العليا الخاصة بهيكلة الشركات العامة.

وجرى خلال الاجتماع بحسب بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء، "بحث القضايا المطروحة على جدول الأعمال، وآلية عمل اللجنة التي تستهدف تعظيم الإيرادات غير النفطية، واصلاح الشركات العامة، ومراجعة تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالإصلاح الإداري والمالي، واعتماد الأسس الاقتصادية السليمة في تقييمها وإدارتها، بما يعزز موارد خزينة الدولة ودعم مستحقات العاملين في الشركات العامة وتطويرها".

وأضاف البيان، ان "الاجتماع أقر التوصية (أولا /1) من محضر اجتماع اللجنة الفرعية المعنية بـ(الإشراف على عملية تصنيف الشركات)، بشأن تأسيس الشركة العامة للإعمار والتجهيز والاستثمارات العلمية، كما جرى إقرار التوصية (أولا/ 2) من محضر اجتماع اللجنة الفرعية المختصة بـ(الإشراف على عملية تصنيف الشركات بشأن إعادة تصنيف الشركات المعنية".

وتابع "كما جرى إقرار التوصية (أولا/ 3) من محضر اجتماع اللجنة الفرعية المعنية بـ(الإشراف على عملية تصنيف الشركات)، بشأن توصيات مؤتمر يوم المستثمر العالمي، والتوصية (أولا/ 4) من محضر اجتماع اللجنة الفرعية المعنية بـ(الإشراف على عملية تصنيف الشركات بشأن ورقة السياسة العامة الاقتصادية، بجانب إقرار التوصية (أولا/ 5) من محضر اجتماع اللجنة الفرعية المعنية بـ(الإشراف على عملية تصنيف الشركات بشأن صرف كميات وقود".