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بيان جديد من الدفاع بشأن التحقيق بحادثة الكلية العسكرية


أكدت وزارة الدفاع، اليوم الأحد، (25 أيار 2025)، أن اللجنة التحقيقية الخاصة بحادثة طلاب الدورة (89) في الكلية العسكرية الرابعة لم تنتهِ من أعمالها بعد، مشددة على استمرار التحقيق بإشراف مباشر من وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش.

ودعت الوزارة في بيان "جميع الوكالات الإعلامية والقنوات الفضائية ومسؤولي منصات التواصل الاجتماعي إلى عدم نقل أخبار عارية عن الصحة" بشأن أعمال اللجنة".

وأكدت، ان "أي معلومات تخص التحقيق ونتائجه ستعلن بشكل رسمي عبر الموقع الإلكتروني للوزارة ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي".

وكانت وزارة الدفاع، أعلنت الأربعاء الماضي، وفاة طالب وإصابة 9 من طلاب الكلية العسكرية في محافظة ذي قار جنوبي العراق بوعكة صحية جراء تعرضهم إلى أشعة الشمس المباشرة.

وتوفي طالب آخر من المصابين في وقت لاحق.

وعلى إثر الحادثة أمر وزير الدفاع ثابت العباسي، بإقالة عميد الكلية العسكرية الرابعة، وآمر الفوج المختص من مناصبيهما.

كما أمر رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، الأربعاء الماضي، بتشكيل مجلس تحقيقي لكشف المقصرين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وذلك على خلفية الحادثة.

وذكر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن السوداني "أمر أيضاً بإعفاء كل من رئيس الأكاديمية العسكرية ومعاونه، وعميد الكلية العسكرية الرابعة، وآمر الفوج المختص، وسحب يدهم من العمل".

كما وجه القائد العام للقوات المسلحة، بمنح رتبة (ملازم) للطالبين المتوفين، وفقا للنعمان.

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بيان جديد من الدفاع بشأن التحقيق بحادثة الكلية العسكرية
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