صراع النفوذ يعصف بالكراسي الوظيفية في الأنبار.. "البو مرعي" يُسقطون مؤتمر الحلبوسي وسلطات المحافظة ترد بنقل قسري

أصدرت السلطات الإدارية في محافظة الأنبار، اليوم الأحد (25 أيار 2025)، قرارا بنقل عدد من الموظفين المنتمين إلى عشيرة “البو مرعي” قسرا من مواقع عملهم، وذلك بعد يوم واحد فقط من حادثة "طرد" هيبت الحلبوسي من منطقة الطاش في مدينة الرمادي.

وكان الحلبوسي ينوي إقامة مؤتمر جماهيري في المنطقة الواقعة بالقرب من مضارب عشيرة “البو مرعي”، إلا أن رفض الأهالي له حال دون انعقاد المؤتمر، إذ واجهوه بالطرد، في تعبير واضح عن دعمهم لمرشحهم العشائري "أركان خلف الطرموز" الذي يخوض السباق الانتخابي ضمن تحالف "عزم".

القرار الإداري المفاجئ بحق الموظفين أثار جدلا واسعا في الأوساط العشائرية والسياسية في الأنبار، حيث اعتبره البعض "عقوبة مبطنة" لعشيرة أظهرت ولاءها السياسي بشكل مغاير لتوجهات بعض القوى النافذة في المحافظة.