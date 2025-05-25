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وزير الداخلية يوجه بالعمل على ترقيم جميع عجلات الوزارة


وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الاحد، بالعمل على ترقيم جميع عجلات الوزارة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان ان "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري زار، اليوم الأحد، معمل الألبسة الجاهزة لقوى الأمن الداخلي للاطلاع على سير العمل فيه".

وأكد الوزير "على أهمية هذا المعمل الذي ينجز جميع تجهيزات منسوبي وزارة الداخلية وتواصل العمل بما يحقق الأهداف المنشودة من إنشائه".

كما زار الوزير مديرية البنى التحتية وعقد اجتماعاً ضم مدير المديرية وعدداً من الضباط.

وشدد الشمري "على أن يكون استيراد العجلات الحديثة وفق السياقات المهنية والمعتمدة"، مبيناً "أهمية إنجاز عقود التسليح وخاصة أن وزارة الداخلية وصلت مراحل متقدمة في هذا المجال".

ووجه "بتفعيل معمل الحدادة في مديرية البنى التحتية للعمل على إنتاج ما تحتاجه مفاصل الوزارة مما ينتجه هذا المعمل"، موجهاً أيضاً "بالعمل على ترقيم جميع عجلات وزارة الداخلية".

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