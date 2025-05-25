عبر السيطرات الرابطة مع كردستان.. إحباط تهريب مئات الأطنان من المواد المخالفة

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الاحد، إحباط محاولة تهريب مئات الأطنان من المواد المخالفة في السيطرات الرابطة مع إقليم كردستان.

وذكر بيان للجهاز أن "مفارز جهاز الأمن الوطني في كركوك ونينوى وديالى، وخلال عمليات تفتيش في السيطرات الرابطة مع إقليم كردستان، تمكنت من ضبط (51) عجلة تحمل مئات الأطنان من المواد المخالفة لخط السير الكمركي وغير الحاصلة على الموافقات الأصولية".

وتأتي هذه العمليات، وفق البيان، "ضمن الجهود المتواصلة لمكافحة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني، حيث تبين أن المواد المضبوطة بعضها يحمل أوراقاً مزورة، فيما تم استخدام أسلوب الاحتيال باستخدام أوراق منتجات أخرى لتمرير البعض الآخر، واحتوت هذه العجلات على (مواد غذائية واجهزة الكترونية وكهربائية ومواد اخرى طبية وانشائية متنوعة وصفائح معدنية ومنظفات ومادة الطحين ومواد اخرى)".

وأشار البيان إلى أنه "جرى إلقاء القبض على سائقي العجلات وإحالتهم مع المواد المضبوطة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".