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السوداني يصدر توجيهات تخص دوائر وزارة العدل


أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، ضرورة التحول الكامل للأتمتة والعمل الإلكتروني في دوائر وزارة العدل كافة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ان الأخير "أجرى، اليوم الأحد، زيارة إلى وزارة العدل ودائرة التسجيل العقاري، إذ أكد أن زيارته الى الوزارة تنبع من أهمية الدور الذي تضطلع به على صعيد تقديم الخدمة، كون دوائرها من أكثر الدوائر تماساً مع المواطنين.

وتجوّل السوداني في أقسام دائرة التسجيل العقاري، حيث التقى بمجموعة من المواطنين المراجعين، واستمع الى ملاحظاتهم واحتياجاتهم، واطلع على سير العمل في مراحل العمل الخدمي والاداري كافة، بحسب البيان.

وشدد السوداني خلال زيارته، على ضرورة المضي في التحوّل الكامل نحو الأتمتة والعمل الالكتروني، من اجل تيسير متطلبات المواطنين، بجانب تسريع إنجاز المعاملات، وإزالة المعرقلات والروتين ومواجهة الفساد وتقليل الضغط على الموظفين، وهو أمر ينطلق من فكرة حكومة الخدمات التي هي ليست مجرد شعار، وانما تشخيص لأهمية تعزيز الخدمات، لإعادة الثقة بين المؤسسات وأبناء شعبنا.

وأشار إلى مشكلة الاكتظاظ في دوائر وزارة العدل بسبب نقص الأبنية في بغداد والمحافظات، مؤكداً على مسألة العمل بالتوقيع الالكتروني في انجاز معاملات المواطنين، مع وجود من يريد عرقلة العمل وبقاء الأمور على ما هي عليه، الأمر الذي يتطلب من المدراء تقديم الحلول الناجعة، وخصوصاً في مجال مكافحة الفساد، الذي يمثل أحد محاور تقييم المسؤولين.

واستعرض رئيس مجلس الوزراء اوضاع دائرة الاصلاح، مؤكداً وجوب ان تكون فعلاً داراً لإصلاح النزلاء، من خلال العمل على حل مشكلة الاكتظاظ، والذهاب نحو تسهيل إجراءات برامج التعليم ومحو الأمية ضمن سجون ودوائر دائرة الاصلاح، كما أكد متابعته إجراءات تهيئة الأراضي لموظفي الوزارة وحل جميع الاشكالات التي تعترض هذا الأمر.

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