الأمن والدفاع تحدد المسؤول عن حادثة الكلية العسكرية وتحذر من ضغوط سياسية

حذرت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأحد (25 أيار 2025)، من محاولات سياسية لتغيير مسار التحقيق في حادثة الكلية العسكرية، مؤكدة أنها لن تسمح بذلك، فيما حمّلت وزارة الدفاع أي مسؤولية تترتب على التهاون في محاسبة الغنام.

وقال عضو اللجنة النائب ياسر اسكندر وتوت في تصريح صحفي إن "آمر فوج في الكلية العسكرية العقيد نشوان اتصل بالغنام بشأن أوضاع الطلبة وارتفاع درجات الحرارة، إلا أن الأخير رفض التجاوب"، مشيرًا إلى أن "99% من الحادثة يتحملها الغنام".

وأضاف وتوت "على وزارة الدفاع إحالة ناصر الغنام إلى المحاكم"، مؤكدًا أن "نتائج التحقيق بخصوص حادثة الكلية العسكرية ينتظر أن تُعلَن بشكل علني وتفصيلي أمام الرأي العام".

وتساءل عضو لجنة الأمن والدفاع بالقول: "ناصر الغنام عنده مشكلة مع هذه الحكومة بحيث يتعامل بقساوة مع أبنائنا؟".

وفي ذات السياق أمر رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، الأربعاء، (21 أيار 2025)، بتشكيل مجلس تحقيقي لكشف المقصرين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وذلك على خلفية وفاة طالبين من الكلية العسكرية الرابعة في محافظة ذي قار، وتعرض طلبة آخرين لأعراض مرضية.

وذكر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، في بيان أن السوداني "أمر أيضاً بإعفاء كل من رئيس الأكاديمية العسكرية ومعاونه، وعميد الكلية العسكرية الرابعة، وآمر الفوج المختص، وسحب يدهم من العمل".

كما وجه القائد العام للقوات المسلحة، بمنح رتبة (ملازم) للطالبين المتوفين، وفقا للنعمان.

وشدد السوداني، بحسب النعمان على الالتزام بالتوجيه السابق الصادر من مكتب القائد العام للقوات المسلحة، الذي يؤكد على "أهمية حسن التعامل مع المتدربين في الكليات والمؤسسات التدريبية والدورات المختلفة، ومراقبة المبالغة في تعامل الضباط وضباط الصف مع المتدربين، وألا تصل لحد الاستهانة بكرامتهم والإيغال بالإساءة، التي تؤدي أحيانًا إلى الأضرار الجسدية والانسحاب من الدورة والتخلي عن مخرجاتها الوظيفية".

وأشار النعمان إلى تشديد القائد العام على الآمرين والقادة وعمداء الكليات المراقبة ومحاسبة المقصرين، فإن "الذات الإنسانية هي الأسمى في الشخصية العراقية التي نتوسم فيها المستقبل".

وكانت وزارة الدفاع، أفادت الأربعاء، بوفاة طالب وإصابة 9 من طلاب الكلية العسكرية في محافظة ذي قار جنوبي العراق بوعكة صحية جراء تعرضهم إلى أشعة الشمس المباشرة.

وتوفي طالب آخر من المصابين في وقت لاحق.

وعلى إثر الحادثة أمر وزير الدفاع ثابت العباسي، بإقالة عميد الكلية العسكرية الرابعة، وآمر الفوج المختص من مناصبيهما.