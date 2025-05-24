السوداني: تضحيات السجناء أسهمت في تأسيس النظام الديمقراطي

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، ان تضحيات السجناء أسهمت في تأسيس النظام الديمقراطي.

وذكر بيان لمكتبه ان السوداني "استقبل اليوم السبت، رئيس مؤسسة السجناء السياسيين وليد عبد الحسن السهلاني".

وأكد "دعم الحكومة المستمر لشريحة السجناء السياسيين، وتوفير كل ما من شأنه أن يلبي متطلباتهم واحتياجاتهم، من خلال القوانين والتوجيهات والتشريعات".

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن "تضحيات السجناء أسهمت في تأسيس النظام الديمقراطي، الذي يتمتع فيه جميع العراقيين اليوم بالحرية، بما يحفظ حقوقهم ويصون كرامتهم".