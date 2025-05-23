النائب حسين العامري: التوغل التركي شمال العراق تهديد خطير للسيادة

أعرب عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، حسين العامري، عن قلقه البالغ إزاء ما وصفه بـ”التوسع التركي غير المسبوق” داخل الأراضي العراقية، مشيراً إلى استمرار عمليات التوغل العسكري التركي في شمال البلاد.

وقال العامري في تصريح صحفي، إن "التوغل التركي شمل دخول آليات عسكرية، وإنشاء قواعد دون موافقة الحكومة العراقية، إضافة إلى تنفيذ ضربات جوية ومدفعية استهدفت مناطق متعددة من شمال العراق".

وأوضح أن "القوات التركية تحتل أراضي واسعة وتمتلك ما يقارب الأربعين قاعدة عسكرية غير قانونية داخل الحدود العراقية، فضلاً عن عشرات المواقع الأخرى التي تمركزت بها دون تنسيق رسمي مع بغداد.

وأكد أن القوات التركية متمركزة في محافظتي أربيل ودهوك، حيث توجد أقضية ونواحٍ كاملة تحت سيطرتها بحجة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني".

واعتبر العامري أن "هذا الوضع يشكل تهديداً خطيراً لأمن العراق وسيادته واستقراره، فضلاً عن كونه انتهاكاً صارخاً للمواثيق والأعراف الدولية ومبادئ حسن الجوار".

وطالب "الحكومة العراقية باتخاذ خطوات جادة لوقف هذا التوغل وضمان احترام السيادة الوطنية".