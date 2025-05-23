الأمن النيابية: حادثة الناصرية ليست عرضية وسنحقق بها بشكل كامل

أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، خالد العبيدي، اليوم الجمعة (23 أيار 2025)، عن متابعة اللجنة لحادثة وفاة طالبين في الكلية العسكرية الرابعة بمحافظة ذي قار واصابة آخرين.

وقال العبيدي في بيان إن "ما جرى في الكلية العسكرية الرابعة بمحافظة ذي قار، من وفاة طالبين وإصابة عدد من زملائهم، لا يمكن اعتباره حادثًا عرضيًا أو خطأً فرديًا، بل هو مؤشر خطير على وجود خلل إداري وتنظيمي في آليات التدريب والرعاية داخل المؤسسة العسكرية، وهو أمر يتطلب وقفة جادة لا تعرف المجاملة".

وبين، ان "تأهيل الضباط لا يتم بالقسوة والإجهاد المفرط، بل وفق مناهج عسكرية حديثة، ترتكز على الانضباط الواعي، والتهيئة النفسية، والتدريب المرحلي المتوازن، في بيئة تحفظ حياة المنتسب وتعزز قدراته".

وأوضح العبيدي "سيكون واجبنا في لجنة الأمن والدفاع هو التحقيق الكامل لمعرفة ما جرى عبر تشكيل فريق نيابي لمتابعة القضية كاملة".

وكانت وزارة الدفاع أعلنت الاربعاء الماضي وفاة طالبين واصابة آخرين بوعكة صحية في الكلية العسكرية الرابعة في محافظة ذي قار" مشيرة الى ان الحادثة كانت "نتيجة الإهمال، مشيرة إلى إعفاء عدد من الضباط المسؤولين عن الحادثة".

وفي وقت سابق، وجّه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، بتشكيل مجلس تحقيقي عاجل لكشف المُقصّرين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، كما أمر بـ"إعفاء كل من رئيس الأكاديمية العسكرية، ومعاونه، وعميد الكلية العسكرية الرابعة، وآمر الفوج المختص، وسحب يدهم من العمل لحين انتهاء التحقيقات".