بعد فراره.. الاطاحة بمتهم تسبب بوفاة أربعة مواطنين بحادث دهس في بغداد

اعلنت قيادة شرطة بغداد / الرصافة، اليوم الجمعة، الاطاحة بمتهم تسبب بوفاة أربعة مواطنين بحادث دهس في بغداد.

وذكر بيان للقيادة انه "ضمن الجهود المستمرة للقبض على الجناة والمطلوبين، تمكن فريق عمل مشترك من قسم مكافحة اجرام الامين بالتنسيق مع قسم إجرام الزوراء ومركز شرطة أكد، من كشف ملابسات حادث دهس مميت كان مسجلاً ضد فاعل مجهول".

واضاف "ومن خلال متابعة دقيقة لكاميرات المراقبة وجمع المعلومات ونصب كمين محكم، تم القبض على المتهم، وضُبطت بحوزته عجلة نوع (تريلة)".

واشار البيان الى ان "الحادث أسفر عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة آخر بجروح خطيرة، وتم إيداعه الـتوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".