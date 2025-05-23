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إيران تنفي مزاعم أمريكية بشأن تفتيش مواقع عسكرية وتصريحات منسوبة للعراق


نفت مصادر رسمية إيرانية، اليوم الجمعة (23 أيار 2025)، صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن طلب أمريكي لزيارة مواقع عسكرية داخل إيران، ووصفتها بـ"الكاذبة وغير المستندة إلى أي واقع تفاوضي".

وأكدت وكالة "تسنيم" المقربة من الأجهزة الأمنية الإيرانية في تقرير لها أن "ما تردد عن مطالبة واشنطن بإجراء عمليات تفتيش في مواقع عسكرية إيرانية خلال جولة المفاوضات الجارية في روما، لا أساس له من الصحة".

كما نفت طهران ما نُقل عن وزير الخارجية العراقي حول ضرورة انسحاب إيران من الأراضي العراقية، واصفة ذلك بـ"المفبرك والمغاير للسياسات المعلنة من قبل الحكومة العراقية".

وتأتي هذه التصريحات وسط أجواء تفاوضية حساسة في العاصمة الإيطالية، حيث تُجرى مفاوضات غير مباشرة بين طهران وواشنطن بوساطة عمانية، في محاولة لإحياء المسار النووي وإدارة التوترات المتصاعدة في المنطقة.

وكانت وسائل إعلام عربية زعمت نقلاً عن مسؤولين عراقيين قولهم أن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، حمل رسالة أمريكية إلى القيادة الإيرانية خلال زيارته التي قام بها الأحد الماضي.

وأوضحت أن الرسالة تضمنت طلب واشنطن انسحاب إيران من مواقعها العسكرية في العراق خلال أسبوعين، بالإضافة إلى فتح 31 موقعاً عسكرياً ومنشآت نووية ومراكز بحثية للتفتيش من قبل خبراء أمريكيين خلال الأسابيع المقبلة.

وأكدت أن الرسالة الأمريكية حذرت من احتمال تصعيد جزئي أو كلي ضد إيران، مرتبط بسرعة التجاوب وتنفيذ المطالب، مشيرة إلى أن التفتيشات المقترحة منفصلة عن المفاوضات النووية الجارية بين إيران والولايات المتحدة بوساطة عُمانية.

وأشارت المصادر إلى أن واشنطن أوصلت هذه الرسالة إلى بغداد لتسليمها مباشرة إلى طهران عبر الوزير فؤاد حسين.

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