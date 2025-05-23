بعد حادثة وفاة الطالبين.. رئاسة اركان الجيش توجه بتعديل جدول اوقات التدريب

أفاد مصدر امني، اليوم الجمعة، (23 أيار 2025)، بان رئاسة أركان الجيش وجهت بتعديل شامل على جدول التدريب لكافة الدورات، وذلك على خلفية حادثة وفاة واصابة طلبة في الكلية العسكرية في الناصرية الاربعاء الماضي.

وذكر المصدر أن "الجدول الجديد للتدريب سيكون من الساعة السادسة صباحًا حتى العاشرة صباحًا، ثم تستأنف الفترة الثانية من الساعة الخامسة مساءً حتى التاسعة مساءً".

ونوه الى انه "سيتم إلغاء التدريب عند ساعات الظهر بشكل كامل، مع اعتماد نظام فترتين صباحية ومسائية لتفادي درجات الحرارة المرتفعة".

ويأتي هذا القرار على خلفية وفاة طالبين واصابة عدد اخرين جراء الاعياء والارهاق في الكلية العسكرية الرابعة في الناصرية.

وعزت وزارة الدفاع الحادثة التي اثارت الرأي العام الى "نتيجة الإهمال، مشيرة إلى إعفاء عدد من الضباط المسؤولين عن الحادثة".

فيما وجّه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، بتشكيل مجلس تحقيقي عاجل لكشف المُقصّرين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، كما أمر بـ"إعفاء كل من رئيس الأكاديمية العسكرية، ومعاونه، وعميد الكلية العسكرية الرابعة، وآمر الفوج المختص، وسحب يدهم من العمل لحين انتهاء التحقيقات".