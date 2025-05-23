هيئة الحج والعمرة: أكثر من ألف حافلة تقل الحجاج عبرت معبر عرعر

صرّحت هيئة الحج والعمرة، اليوم الجمعة، بأن نحو 1050 حافلة تقل حجاجا غادرت الأراضي العراقية عبر معبر عرعر الحدودي، حيث ذكرت الهيئة في بيان، أن نحو 1050 حافلة تقل حجاجا غادرت الأراضي العراقية عبر معبر عرعر، وصلت أغلبها المدينة المنورة ومكة المكرمة، فيما ستحط آخر القوافل رحالها في المدينة المنورة يوم غد السبت.

وأشارت إلى، أن كوادرها عملت ليلا ونهارا طوال 9 أيام على إنجاح خطة التفويج البري، وتحقيق الانسيابية في عبور قوافل الحجاج لأراضي المملكة العربية السعودية.

فيما أشادت ب دور اللجنة الأمنية الخاصة بتفويج الحجاج وجميع المنتسبين الذين ساهموا بتأمين الحماية وتسهيل حركة ضيوف الرحمن على طول الطريق البري.

كذلك ثمنت جهود الكوادر الصحية والعاملين في مدينة الحجاج والمعتمرين ومنفذ عرعر الحدودي بمختلف عناوينهم الخدمية، الذين ساهموا بإنجاز هذه المهمة الوطنية المباركة.