السوداني يؤكد ضرورة إسناد الحكومة لإكمال مشاريعها

اكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، ضرورة تضافر الجهود، وإسناد الحكومة في إكمال مشاريعها التنموية والخدمية الشاملة.

وذكر المكتب الاعلامي للسوداني في بيان ان الاخير "استقبل رئيس حزب حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد، وجرى خلال اللقاء، بحث مجمل الأوضاع في البلد، وأهمية إدامة الحوارات بين مختلف القوى السياسية، بما يدعم الاستقرار في ظلّ التحديات التي تواجهها المنطقة".

وأكد الطرفان، بحسب البيان، على "ضرورة تضافر الجهود، وإسناد الحكومة في إكمال مشاريعها التنموية والخدمية الشاملة التي تضمنها البرنامج الحكومي، والتي ستنعكس بشكل فاعل على المواطنين في مختلف مناطق العراق".