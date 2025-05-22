العراق يفقد 3500 ميغاواط من الكهرباء بسبب انخفاض واردات الغاز الإيراني

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الخميس (22 أيار 2025)، عن فقدان منظومة الطاقة الكهربائية الوطنية 3500 ميغاواط من قدرتها الإنتاجية، وذلك نتيجة للانخفاض الحاد في واردات الغاز الإيراني المورد لتشغيل محطات الكهرباء التي تعتمد على الغاز.

وقال مدير مديرية الوقود في وزارة الكهرباء، سعد فريح، في بيان إن "انخفاضاً حاداً حصل في واردات الغاز الإيراني خلال شهر أيار الجاري، حيث خفض الجانب الإيراني الإمدادات إلى 20 مليون متر مكعب يومياً، بدلاً من 45 مليون متر مكعب وفق العقد المبرم بين البلدين، مما تسبب بخسارة نحو 3500 ميغاواط من الإنتاج".

وأضاف أن "التحدي سيكون أكبر في شهر حزيران المقبل، إذ من المفترض أن ترتفع الإمدادات إلى 55 مليون متر مكعب يومياً، وفي حال استمرار الوضع الحالي، ستفقد البلاد ما يقارب 5300 ميغاواط من الطاقة الإنتاجية، لاسيما مع تزامن ذلك مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الأحمال".

وأكد فريح أن "الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة النفط على إعداد خطة لتعويض النقص الحاصل في الغاز، وذلك من خلال توفير بدائل، أبرزها زيت الغاز، لتشغيل المحطات الكهربائية". مبيناً أن "هذا الإجراء يهدف إلى ضمان استمرارية عمل المحطات، مع تقليل الفارق في كفاءة الإنتاج بين استخدام الغاز الطبيعي واستخدام الوقود السائل مثل زيت الغاز".

وأشار إلى أن الوزارة "تترقب إنجاز مشروع المنصة العائمة التي تنفذ حالياً في خور الزبير لاستقبال شحنات غاز من دول خليجية وعربية وأجنبية، مما سيسهم في تعزيز إمدادات الوقود".

ولفت المسؤول في وزارة الكهرباء إلى أن "أغلب محطات الكهرباء قد أكملت دورة الصيانات الشاملة التي نفذتها شركات عالمية رصينة مثل سيمنس وجنرال إلكتريك، وتنتظر فقط توفير الوقود المشغل لتعمل بكامل طاقتها الإنتاجية".