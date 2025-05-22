السوداني يطلق استراتيجية الأمن الوطني

أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، إطلاق ستراتيجية الأمن الوطني (2025-2030)، مؤكدا دعمه الجاد لتنفيذ هذه المهمة.

وقال السوداني في كلمة له خلال إطلاق استراتيجية الأمن الوطني (2025-2030) "أبارك للنخبة الوطنية التي تمت تسميتها من مؤسسات الدولة كافة لتنفيذ هذه الاستراتيجية"، مؤكدا "نعلن دعمنا الجاد لتنفيذ هذه المهمة".

وأضاف السوداني، أن "أهمية هذه الاستراتيجية تكمن بحمايتها للمصلحة العليا للبلاد وبناء اقتصاد متنوع وتنموي مستدام واعتماد نظام خدمات يتناسب مع تطلعات الشعب".

وتابع رئيس الوزراء "نتحمل جميعاً مسؤولية بناء وطننا وحمايته وحماية مقدساته وفق عراق آمن كامل السيادة لتحقيق الاستقرار والتنمية".