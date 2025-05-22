الأخبار

السوداني يطلق استراتيجية الأمن الوطني


أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، إطلاق ستراتيجية الأمن الوطني (2025-2030)، مؤكدا دعمه الجاد لتنفيذ هذه المهمة.

وقال السوداني في كلمة له خلال إطلاق استراتيجية الأمن الوطني (2025-2030) "أبارك للنخبة الوطنية التي تمت تسميتها من مؤسسات الدولة كافة لتنفيذ هذه الاستراتيجية"، مؤكدا "نعلن دعمنا الجاد لتنفيذ هذه المهمة".

وأضاف السوداني، أن "أهمية هذه الاستراتيجية تكمن بحمايتها للمصلحة العليا للبلاد وبناء اقتصاد متنوع وتنموي مستدام واعتماد نظام خدمات يتناسب مع تطلعات الشعب".

وتابع رئيس الوزراء "نتحمل جميعاً مسؤولية بناء وطننا وحمايته وحماية مقدساته وفق عراق آمن كامل السيادة لتحقيق الاستقرار والتنمية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
متقاعدو كردستان خارج منحة الـ 100 ألف... مناشدة للسوداني لإنهاء "التمييز"
السوداني يؤكد ضرورة إسناد الحكومة لإكمال مشاريعها
وزارتان وراء المشكلة.. أسباب "عسر ولادة" حكومة كردستان بعد 7 اشهر على الانتخابات
المنافذ والنزاهة تشددان على الرقابة والتدقيق لسيطرات الطرق الرئيسة
والدة طالب بالكلية العسكرية تروي تفاصيل وفاة ابنها: "الضباط لازم ينعدمون"
العراق يفقد 3500 ميغاواط من الكهرباء بسبب انخفاض واردات الغاز الإيراني
الحكم بالإعدام شنقاً بحق المجرم "خيرالله حمادي"
النزاهة: إعادة 1.2 مليار دينار من المصرف المتحد للاستثمار
السوداني يطلق استراتيجية الأمن الوطني
المفوضية تعلن عدد التحالفات المسجلة للانتخابات البرلمانية المقبلة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
زياد مصطفى خالد : احسنت تحليل واقعي ...
الموضوع :
مسرحية ترامب مع زيلنسكي والهدف الامريكي !!
ابو حسنين : انظرو للصوره بتمعن للبطل الدكتور المجاهد والصادق جالس امام سيد الحكمه والمعرفه السيد علي السستاني بكل تواضع ...
الموضوع :
المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل الطبيب محمد طاهر أبو رغيف
قتيبة عبد الرسول عبد الدايم الطائي : السلام عليكم اود ان اشكركم اولا على هذا المقال واستذكاركم لشخصيات فذة دفعت حياتها ثمنا لمبادئها التي ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
م خالد الطائي : السلام عليكم, شكرا لصاحب المقال, عمي مالك عبد الدايم الطائي: خريج 1970م، تخرج من كلية العلوم بغداد ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
ام زهراء : مأجورين باىك الله فيكم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك