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لا قطوعات او مظاهر مسلحة.. اجتماع بشأن زيارة ذكرى استشهاد الإمام محمد الجواد (ع)


أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن ترؤس وزير الداخلية عبد الأمير الشمري اجتماعا بشأن زيارة ذكرى استشهاد الإمام محمد الجواد (ع).

وقالت الوزارة في بيان ان "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ترأس، اليوم الأربعاء، مؤتمراً موسعاً، في مقر الفرقة الثانية بالشرطة الاتحادية، بحضور وكيلي الوزارة لشؤون الشرطة والاستخبارات وقائدي عمليات بغداد والشرطة الإتحادية وعدد من القادة الأمنيين والضباط، لمناقشة الاستعدادات الجارية لتأمين إحياء ذكرى استشهاد الإمام محمد الجواد عليه السلام في مدينة الكاظمية المقدسة".

وأضافت ان "الوزير استمع إلى شرح موجز من قائد عمليات بغداد عن آلية عمل الأجهزة الأمنية خلال هذه المناسبة".

ووجه الشمري "بجملة من التوصيات المهمة وضرورة العمل المشترك لجميع الوزارات والدوائر المعنية وتهيئة الكوادر التخصصية ومفارز الدفاع المدني وتركيز الجهد الاستخباري".

كما شدد "على الابتعاد عن المظاهر المسلحة بشكل تام، فضلاً عن الدقة في التفتيش ومنع أي شكل من أشكال القطوعات او تكدس للعجلات، وأن تكون هناك انسيابية عالية في حركة المرور".

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لا قطوعات او مظاهر مسلحة.. اجتماع بشأن زيارة ذكرى استشهاد الإمام محمد الجواد (ع)
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