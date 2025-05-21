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المرجع الديني الكبير السيد علي السيستاني يستقبل اعضاء المؤتمر الدولي بمؤسسة العين


أعلنت مؤسسة العين الدولية، اليوم الأربعاء، انها تشرفت بلقاء المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني في النجف.

وذكرت المؤسسة في بيان انها "تشرفت بلقاء المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله) في زيارة ميمونة أجراها أعضاء المؤتمر الدولي، الذي ضم كلًّا من المشرف العام على المؤسسة ونائبه، وممثل المرجعية الدينية العليا في محافظة المثنى، ورئيس المؤسسة الدولية، بالإضافة إلى ممثلي المكاتب الأعضاء المنتشرة حول العالم".

وأضافت ان "الوفد استمع خلال اللقاء إلى توجيهات سماحته السديدة ونصائحه القيمة التي حثّت على تعزيز وتطوير العمل الخيري".

وأشاد السيد السيستاني "بالجهود المبذولة من قبل المؤسسة في خدمة الأيتام والمحتاجين، وعبّر عن دعمه المستمر لها"، مشيرا إلى "أهمية أن تظل خدمات المؤسسة محكومة بالقيم الإنسانية النبيلة التي تبنتها".

ودعا "العاملين فيها إلى المزيد من التفاني والإنجاز في هذا المضمار".

من جانبهم، عبّر أعضاء الوفد عن خالص شكرهم وامتنانهم للسيد السيستاني على دعمه المتواصل وتوجيهاته السديدة، مؤكدين على "التزامهم الراسخ بمواصلة الخدمة بكل إخلاص وتفانٍ، ومضاعفة الجهود لتوسيع نطاق الدعم ليشمل المزيد من الأيتام والمحتاجين في مختلف أنحاء العالم".

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المرجع الديني الكبير السيد علي السيستاني يستقبل اعضاء المؤتمر الدولي بمؤسسة العين
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