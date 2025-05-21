الإعلام الحكومي: قرابة 16 مليون وثيقة صحة الصدور ورقية تحولت إلى إلكترونية

أعلن فريق الإعلام الحكومي، اليوم الأربعاء، عن إدخال جميع المؤسسات الرسمية ضمن خدمات الحوكمة الإلكترونية، فيما أشار الى إلغاء أكثر من 15 مليون وثيقة ورقية ضمن مشروع صحة الصدور الإلكتروني، وأكد توفير 602 خدمة إلكترونية عبر بوابة أور، حيث ذكر المتحدث باسم الفريق حيدر مجيد للوكالة الرسمية، إن "جميع المؤسسات الرسمية دخلت ضمن خدمات الأتمتة والحوكمة الإلكترونية، حيث بلغ عدد الخدمات التي تقدمها بوابة أور الإلكترونية ضمن دائرة مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء 602 خدمة إلكترونية".

كما أكد أن "جميع المؤسسات دخلت ضمن خدمة المشروع الوطني لإلغاء صحة الصدور"، مشيرا إلى أن "عدد وثائق صحة الصدور الورقية التي ألغيت وتحولت إلى إلكترونية حتى الآن بلغ 15 مليونًا و971 وثيقة".

وأضاف، أن "هذه الخدمات تأتي ضمن توجيهات الحكومة وتوجهاتها في البرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري، التي أسهمت إلى حد كبير في تبسيط الإجراءات المقدمة للمواطنين، وإنجاز المعاملات بشكل أسرع، واختزال الوقت، وتجاوز البيروقراطية، والقضاء على حالات الفساد الإداري والمالي".

فيما بيّن أن "دائرة مركز البيانات الوطني مستمرة في عملية الحوكمة والأتمتة حتى الوصول إلى التحول الرقمي الشامل، وهذا ما أكدته الأمانة العامة لمجلس الوزراء، باعتبارها الجهة الرسمية التي تترأس سكرتارية الحوكمة في العراق، والتي تواصل تنسيقها العالي مع جميع مؤسسات الدولة لغرض إضافة الخدمات الجديدة".