‏رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يستقبل مدير عام الألسكو

استقبل ‏رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني اليوم الأربعاء المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) الدكتور محمد ولد أعمر بحضور وزير التربية، حيث أكد اهتمام الحكومة بالتربية والتعليم العالي بما أفردته لهما في برنامجها الحكومي وما تحقق بهذا الشأن في مجال بناء المدارس والبنى التحتية ومحاربة الأمية والتسرب الدراسي عبر برنامج العودة للتعلم، مشيراً إلى برنامج ابتعاث الطلبة العراقيين للدراسة في الجامعات العالمية، بجانب استقطاب الطلبة العرب والأجانب للدراسة في العراق.

كما عبّر السيد رئيس مجلس الوزراء عن رغبة الحكومة بالتعاون مع المنظمة في مجال تبادل الخبرات وتدريب المعلمين، وإطلاق مبادرات تعليم رقمي تواكب التطورات الحديثة في مجالات التعلم عن بعد، وكذلك التعاون في مشاريع الحفاظ على التراث الثقافي والآثاري واستعادة الآثار المسروقة.

بالمقابل، هنَّأ السيد أعمر السيد السوداني على نجاح العراق في عقد القمتين العربية والتنموية ومؤتمر الإعلام، وأبدى استعداده للتعاون في مجالات التربية والتعليم والثقافة، وعبَّر عن إعجابه بالتطور العمراني الذي يشهده البلد.