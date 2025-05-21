بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء، تخصيص أراض لمنتسبي الداخلية

وجّه رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة السيد محمد شياع السوداني ،اليوم الأربعاء، وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بتخصيص قطع أراض لضباط ومنتسبي وزارة الداخلية، وذلك ضمن المقترح الرابع لتوسعة مدينة النهروان، كما وجه سيادته وزارة الداخلية باتخاذ الخطوات اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية للإسراع بتخصيص قطع الأراضي وتوزيعها.

ويأتي هذا التوجيه في إطار الرعاية التي يوليها السيد رئيس مجلس الوزراء لأبنائه من منتسبي الأجهزة الامنية والعسكرية كافة، التي تضمن توفير سكن ملائم لهم، وتثمينا لتضحياتهم في سبيل أمن واستقرار العراق وازدهاره.