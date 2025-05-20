مجلس الوزراء يصوت على مشروع تحلية مياه البحر في البصرة

أعلنت الحكومة المحلية في محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، (20 أيار 2025)، ان مجلس الوزراء، صوت في جلسته اليوم على مشروع ستراتيجي في المحافظة.

وقال نائب محافظ البصرة ماهر العامري، ان: "مجلس الوزراء صوت على احالة مشروع تحلية مياه البحر في المحافظة".

وكان محافظ البصرة اسعد العيداني، قد وقع في (16 آذار 2024)، عقد إنشاء محطة تحلية ماء البحر مع شركتين" مشيرا الى، ان "المحطة ستنتج مليون متر مكعب من الماء RO وسيصل الماء الى حوالي أربعة ملايين مواطن".

يُذكر أن هذا المشروع سيكون هو الأكبر في العالم من بين باقي المشاريع الخاصة بتحلية مياه البحر، حيث سيعمل بطاقة مليون متر مكعب في اليوم، ويكفي لسد حاجة 3-4 ملايين شخص من أهالي البصرة، كما يتضمن المشروع إنشاء محطة توليد طاقة كهربائية، جزءاً من المشروع؛ لضمان استقلاله عن مصادر الطاقة الخارجية.