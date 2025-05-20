وزارة التربية تفتح الرابط الإلكتروني لإكمال الدراسات العليا لفئة محددة

أعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، عن فرصة لإكمال الدراسات العليا لفئة محددة، حيث ذكر بيان للوزارة، أن" مديرية الإجازات الدراسية فتحت رابط الكتروني، للراغبين بإشغال المقاعد الشاغرة والحصول على عدم الممانعة للتقديم لغرض إكمال الدراسات العليا للعام الدراسي ( 2025-2026 ) ممن لم يقدموا سابقا أو قدموا ولم يحصلوا على عدم الممانعة اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 2025/5/21 ولغاية يوم الثلاثاء الموافق 2025/5/27 .



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