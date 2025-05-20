وزارة العدل: إطلاق سراح 3441 نزيلاً مشمولاً بقانون العفو العام

صرّحت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، بإطلاق سراح 3441 نزيلاً مشمولاً بقانون العفو العام، حيث ذكر بيان للوزارة، أن "الوزارة، أطلقت سراح (3441) نزيلاً من مختلف الأقسام الإصلاحية التابعة لدائرة الإصلاح العراقية، وذلك منذ تاريخ بدء تنفيذ قانون العفو العام ولغاية 19 أيار 2025".

وأوضح البيان أن "هذا العدد يأتي ضمن الإجراءات القانونية المستمرة التي تتبعها الدائرة لتطبيق أحكام قانون العفو العام بكل دقة وشفافية، وبالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة".

فيما لفت إلى أن "فرق العمل داخل الدائرة تعمل على تسريع تدقيق ملفات النزلاء لضمان شمول المستحقين بالعفو وفقاً للشروط القانونية"، مؤكداً "التزام وزارة العدل بتطبيق القانون بروح المسؤولية والعدالة، وبما يحقق البُعد الإنساني والإصلاحي في التعامل مع النزلاء".