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رئيس الجمهورية يلتقي رئيس الوزراء


 

التقى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني اليوم الثلاثاء رئيس الجمهورية السيد عبد اللطيف جمال رشيد، حيث جرى خلال اللقاء بحث المواضيع والقضايا التي طرحت في قمة بغداد في دورتها الاعتيادية ال34 والمقررات والتوصيات التي صدرت عنها والعمل على تنفيذها، تحقيقا للأهداف التي وضعت من أجلها وبسط الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد اللقاء ضرورة بذل المزيد والعمل على تعزيز دور العراق في المنطقة والسعي إلى توحيد الموقف العربي إزاء القضايا التي تهم المنطقة والعالم بما يرسخ أسس السلام على الصعيدين الإقليمي والدولي كما تمت الإشادة بالجهود التي بذلت من قبل جميع الأطراف والتي أسهمت بإنجاح القمة.

كما تناول اللقاء التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وموقف العراق منها كما جرى استعراض الجهود المبذولة ودور العراق في قضايا المنطقة بجانب بحث الأوضاع في البلاد والتأكيد على أهمية الحفاظ على الاستقرار وتطوير القطاعات الخدمية والتنموية لتلبية تطلعات الشعب العراقي.

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