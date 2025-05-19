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عضو تحالف الفتح سلام حسين : على الحكومة وقف إمدادات النفط المدعومة للاردن


 

 

انتقد عضو تحالف الفتح سلام حسين، اليوم الاثنين، بشدة غياب ملك الأردن عبد الله الثاني عن القمة العربية التي عقدت في بغداد، مشددا على وقف الامداد النفطي المدعوم للاردن.

قال حسين،  إن "عدم حضور ملك الأردن عبد الله الثاني إلى القمة العربية التي استضافها العراق يُعد غيابا للتقدير"، مشدداً على أن "العراق قدم للأردن الكثير من الامتيازات، وعلى رأسها النفط بأسعار تفضيلية، في وقتٍ تمر فيه البلاد بأزمات اقتصادية وأمنية متعددة".

وأضاف، أن "ملك الأردن يُعد من أكثر الشخصيات العربية التي لا تحترم سيادة العراق، وهو عراب العلاقات التطبيعية مع الكيان الصهيوني، ويعمل بصمت على تصفية القضية الفلسطينية"، مؤكداً أن "غيابه عن قمة بغداد رسالة سلبية لا يمكن تجاهلها".

ودعا القيادي في الفتح الحكومة العراقية إلى "اتخاذ موقف حازم يتمثل بقطع إمدادات النفط عن الأردن، كردٍ مباشر على هذا التجاهل المرفوض، وإعادة النظر في طبيعة العلاقة مع عمّان، التي باتت تتعامل مع العراق وفق منطق المصلحة فقط دون احترام متبادل".

وتُطرح تساؤلات حيال صمت الحكومة العراقية إزاء الموقف الأردني، وسط مطالبات نيابية وشعبية بضرورة إعادة تقييم الاتفاقيات الثنائية مع الأردن، خاصة في ظل استمرار ما يُوصف بعدم الاحترام المتبادل من الجانب الأردني

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