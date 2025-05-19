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النائب حسين العامري يحمل الحكومة مسؤولية تأخير جداول موازنة 2025


أكد النائب حسين العامري، الاثنين، أن تأخير جداول موازنة 2025 يحمل الحكومة مسؤولية النتائج السلبية المترتبة عليه.

وقال العامري ، إن "جداول موازنة 2025 كان من المتوقع أن تصل في بداية العام الجاري، إلا أنها تأخرت كثيراً ونحن نقترب من النصف الأول من العام".

وأضاف، أن "هذا التأخير تتحمل وزرَه الحكومة بشكل مباشر، لأنها المعنية بالمصادقة على الجداول وإرسالها إلى اللجنة المالية النيابية، التي عليها تدقيقها ومتابعتها قبل رفعها إلى رئاسة مجلس النواب، ومن ثم التصويت عليها وفق السياقات المعتمدة".

وأشار إلى أن "تأخير جداول الموازنة أثر على موازنات الحكومات المحلية، وأدى إلى تأخير مشاريع البنى التحتية للخدمات الأساسية، إضافة إلى الهيئات والمؤسسات والوزارات بشكل عام، فضلاً عن تأخير حسم استحقاقات العديد من الشرائح التي تنتظر الموازنة من أجل شمولها".

وأكد العامري، أن "الحكومة تتحمل وزر هذا التأخير بشكل مباشر، كونها المعنية بإرسال الجداول".

وبين أنه "لا توجد مبررات موضوعية لتأخير هذه الجداول طوال الأشهر الماضية، رغم الوعود المتكررة بحسمها وإرسالها، لكن حتى الآن لا يوجد موعد محدد لذلك".

يُذكر أن جداول موازنة 2025 كان من المتوقع وصولها في شباط الماضي، ثم أُجلت إلى آذار، لكنها لم تصل حتى الآن ونحن نقترب من النصف الأول من العام الجاري. 

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النائب حسين العامري يحمل الحكومة مسؤولية تأخير جداول موازنة 2025
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