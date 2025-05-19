كشف مصدر أمني، الاثنين، عن الإطاحة بأكبر شبكة لتزوير التقارير الطبية في العراق، بعد جهد استخباري معقد استمر ثلاثة أشهر.

وقال المصدر ، إن "فريقاً استخبارياً نجح، بعد عمل استثنائي دام ثلاثة أشهر متواصلة، في الإطاحة بشبكة تُعد الأكبر على مستوى العراق في مجال تزوير التقارير الطبية"، مبيناً أن "الشبكة كانت تنشط داخل محافظة صلاح الدين وتتألف من خمسة أفراد".

وأضاف أن "الشبكة كانت تعمل على تزوير تقارير طبية تتعلق بضحايا الإرهاب، إضافة إلى تقارير ومعاملات أخرى"، لافتاً إلى أن "عملية تعقب الشبكة تمت وفق آليات معقدة لحين الوصول إلى أولى الخيوط، ومن ثم كشف باقي الأفراد واحداً تلو الآخر، قبل أن يتم تفكيك الشبكة بعمليات دهم وتفتيش دقيقة".

وأشار إلى أنه "تم ضبط عشرات التقارير والوثائق والمستندات التي توثق البعد الإجرامي للشبكة وما قامت به طيلة الفترة الماضية"، مؤكداً أن "تفكيك هذه الشبكة يمثل إنجازاً أمنياً كبيراً، وسيكشف الكثير من الخفايا، لا سيما وأن تزوير الوثائق والتقارير الطبية يُعد من الجرائم البالغة الخطورة".

وتابع أن "هناك جهداً استخبارياً مستمراً يُبذل حالياً لجرد كل الوثائق والمعاملات التي قامت بها الشبكة تمهيداً لإحالتها إلى القضاء".

يُذكر أن تزوير الوثائق والتقارير الطبية من الجرائم التي يُعاقب عليها قانون العقوبات العراقي، لما لها من آثار خطيرة، أبرزها الحصول على تعويضات ومبالغ ورواتب تقاعدية بطرق غير قانونية.