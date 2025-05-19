العراق يستضيف مؤتمر الدفاع المدني والأحوال المدنية 2025

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، ان العراق سيستضيف خلال العام الحالي مؤتمر الدفاع المدني والأحوال المدنية، حيث ذكرت الوزارة في بيان، ان وزير الداخلية عبد الأمير الشمري التقى في مكتبه، اليوم الاثنين، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان، والأمين المساعد لشؤون الأجهزة الأمنية المساندة اللواء فلاح شغاتي.

واضاف انه جرى خلال هذا اللقاء بحث آفاق التعاون والتنسيق العربي المشترك بين وزارة الداخلية ومجلس وزراء الداخلية العرب"، لافتا الى انه تمت مناقشة التحضيرات لمؤتمر وزراء الداخلية العرب المقبل، فضلا عن بحث الإجراءات المتعلقة بعقد مؤتمر الدفاع المدني والأحوال المدنية الذي سيستضيفه العراق خلال العام الحالي

كما أوضح، انه على هامش هذا اللقاء بارك الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب نجاح القمة العربية التي عقدت في بغداد، مثمنا دور وزارة الداخلية في تأمين هذا الحدث المهم.