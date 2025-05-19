توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة العمل ومؤسسة وارث في محافظة كربلاء المقدسة

تم توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة رعاية ذوي الإعاقة في وزارة العمل ومؤسسة وارث الدولية للأورام التابعة للعتبة الحسينية في محافظة كربلاء المقدسة اليوم الاثنين بهدف شمول الأطفال المصابين بالسرطان والمسجلين في المؤسسة براتب المعين المتفرغ ومنحهم الامتيازات المنصوص عليها في قانون رعاية ذوي الإعاقة، إذ ذكرت رئيس الهيئة ذكرى عبد الرحيم إن الاتفاقية تنفذ توجيهات وزير العمل وتهدف إلى شمول الأطفال الذين يتلقون العلاج في المؤسسة وفق قانون رقم 38 المعدل مؤكدة شمول الفئات كافة التي حددتها وزارة الصحة وبجميع الأعمار.

بالمقابل، أوضح نائب رئيس مؤسسة وارث علي حميد الشيخ راضي أن المؤسسة غير ربحية وتستهدف علاج مرضى السرطان من الفئة العمرية دون 15 عاما من الأسر المتعففة مشيرا إلى أن الاتفاقية تهدف لتوسيع نطاق العلاج والشمول الاجتماعي ومؤكدا أن المشروع وطني ويشمل المرضى من جميع المحافظات.