العثور على (20) قطعة أثرية في الديوانية

عثرت مديرية شرطة حماية الآثار والتراث في وزارة الداخلية على (20) قطعة أثرية في محافظة الديوانية.

وذكرت الوزارة في بيان:" ان مفارز قسم شرطة حماية آثار وتراث الديوانية خلال تكثيف الدوريات المستمرة، وأثناء تجوال مفارزهم على موقع (مدينة نيبور) الأثري عثرت على (7) قطع أثرية مختلفة الأشكال والأحجام ، تعود لعصور تاريخيّة قديمة".

ومن جانب آخر وأثناء تجوالهم في موقع (سيد محمد ابو حطب) الأثري، تمكنت من العثور على (13) قطعة أثرية مختلفة الأشكال والأحجام تعود لعصور تاريخيّة قديمة، وتم عمل محضر ضبط أصولي وتسليمها إلى مفتشية آثار وتراث المحافظة وفق القانون والضوابط