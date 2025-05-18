رئيس أركان الجيش يتفقد الأراضي التابعة لوزارة الدفاع وآمرية مواقع المنطقة الوسطى في أبي غريب

تفقد رئيس أركان الجيش، الفريق أول الركن عبد الأمير رشيد يار الله، اليوم الأحد الأراضي التابعة لوزارة الدفاع في أبي غريب، يرافقه معاونه للعمليات، وقائد القوات البرية، وقائد طيران الجيش، ومدير الإسكان العسكري، للوقوف على مراحل إنشاء المواقع والمنشآت التابعة للوزارة، بما ينسجم مع تطلعات المؤسسة العسكرية لتطوير مفاصلها وبُناها التحتية.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان لها ان يار الله اجرى زيارة الى آمرية مواقع المنطقة الوسطى (مدخر تموين موقع النصر)، حيث قدم له آمر مدخر تموين النصر إيجازاً بشأن المهام والوظائف، وآلية استلام وتسليم الأرزاق الجافة والطرية المخزونة في المدخر، والمعدة لتوزيعها على الوحدات العسكرية.

من جانبه، أكد رئيس الأركان ضرورة الاهتمام الكبير بأرزاق المقاتلين، من ناحية جودتها وكمياتها المقررة، وضمان وصولها بإفضل صورة لتشكيلات الجيش كافة