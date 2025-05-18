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الاتحاد الأوروبي يهنئ العراق: تنظيمكم للقمتين العربية والتنموية لافت


هنأ الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، العراق بنجاحه "اللافت" في تنظيم القمة العربية الرابعة والثلاثين، والقمة التنموية الخامسة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان  إن "نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، استقبل المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لشؤون الخليج، لويجي دي مايو، وذلك على هامش أعمال القمة العربية الرابعة والثلاثين والقمة التنموية الخامسة، اللتين استضافتهما العاصمة بغداد".

وأضافت أن "اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين العراق والاتحاد الأوروبي، وتبادل الرؤى بشأن أبرز التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وقدّم دي مايو "تهانيه إلى الحكومة العراقية بمناسبة النجاح اللافت في تنظيم القمتين"، معبراً عن "رغبة الاتحاد الأوروبي في توطيد شراكاته مع جامعة الدول العربية، ودعم العراق في جهوده لقيادة المبادرات المشتركة التي تستهدف معالجة القضايا الإقليمية الراهنة".

وأكد الجانبان "خلال اللقاء ضرورة وقف الحرب في غزة بشكل عاجل، وتقديم الدعم الكامل للجهود الإنسانية والإغاثية الهادفة إلى تخفيف معاناة المدنيين".

وناقش الطرفان "ملف الأزمة السورية"، مشددان على "أهمية احترام سيادة سوريا ووحدتها".

وبحثا "سير المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران"، فيما أكد وزير الخارجية "دعم العراق لأي جهود من شأنها تخفيف التوترات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".

وشدد فؤاد حسين على "التزام العراق بلعب دور فاعل في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، والعمل على إيجاد مناخ إيجابي يدعم الحوار ويجنّب المنطقة المزيد من التوترات"، معرباً عن "شكره وتقديره للمبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي على زيارته إلى بغداد، ومشاركته في فعاليات القمتين".

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الاتحاد الأوروبي يهنئ العراق: تنظيمكم للقمتين العربية والتنموية لافت
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