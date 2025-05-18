حالة الطقس : غبار وانخفاض في درجات الحرارة

صرّحت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعداً للغبار وانخفاضاً في درجات الحرارة، إذ ذكر بيان للهيئة، أن "غداً الاثنين سيكون الطقس صحواً مع بعض القطع من الغيوم كما يتصاعد الغبار في أماكن متعددة من البلاد، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30)كم/س تنشط نهاراً إلى (30-40)كم/س، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً، الرؤية الأفقية (6-8)كم/س وفي الغبار (2-4)كم/س وأحياناً 1000متر"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الاثنين، كالتالي: بغداد وديالى 41، السليمانية وأربيل 36، نينوى والأنبار 37، كركوك 39، كرباء المقدسة 42، النجف الأشرف 43، البصرة 48".

وأضاف البيان، أن "يوم الثلاثاء سيكون الطقس صحواً على العموم، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20)كم/س تنشط نهاراً إلى (30-40)كم/س في المنطقتين الوسطى والجنوبية مسببة تصاعد الغبار فيهما، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، الرؤية الأفقية (6-8)كم/س وفي الغبار (2-4)كم/س".

فيما لفت إلى، أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً مع ظهور بعض الغيوم، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20)كم/س، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

كذلك ذكر أن "يوم الخميس القادم سيكون الطقس صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائماً جزئياً في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".