الأخبار

حالة الطقس : غبار وانخفاض في درجات الحرارة


 

صرّحت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعداً للغبار وانخفاضاً في درجات الحرارة، إذ ذكر بيان للهيئة، أن "غداً الاثنين سيكون الطقس صحواً مع بعض القطع من الغيوم كما يتصاعد الغبار في أماكن متعددة من البلاد، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30)كم/س تنشط نهاراً إلى (30-40)كم/س، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً، الرؤية الأفقية  (6-8)كم/س وفي الغبار (2-4)كم/س وأحياناً 1000متر"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الاثنين، كالتالي: بغداد وديالى 41، السليمانية وأربيل 36، نينوى والأنبار 37، كركوك 39، كرباء المقدسة 42، النجف الأشرف 43، البصرة 48".

وأضاف البيان، أن "يوم الثلاثاء سيكون الطقس صحواً على العموم، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20)كم/س تنشط نهاراً إلى (30-40)كم/س في المنطقتين الوسطى والجنوبية مسببة تصاعد الغبار فيهما، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، الرؤية الأفقية  (6-8)كم/س وفي الغبار (2-4)كم/س".

فيما لفت إلى، أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً مع ظهور بعض الغيوم، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20)كم/س، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

كذلك ذكر أن "يوم الخميس القادم سيكون الطقس صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائماً جزئياً في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
حالة الطقس : غبار وانخفاض في درجات الحرارة
وزارة الكهرباء توجّه لإسقاط فائدة قروض شراء منظومات الطاقة الشمسية في المنازل
رئيس الوزراء: بغداد ستبقى مصدر قوة واقتدار وركيزة في صنع القرار العربي
وزارة التخطيط: منح أكثر من 4 ملايين رقم وظيفي لموظفي الدولة
الدفاع المدني: السيطرة على حريق في مصفى بيجي خلال 30 دقيقة
السوداني والسيسي يؤكدان على تعزيز التعاون الثنائي وإدامة التنسيق
رئيس الجمهورية : نجاح قمة بغداد يؤكد إصرار العراق على دوره الحيوي في المنطقة
وزير الداخلية يعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بالقمة العربية
الشيخ جلال الدين الصغير : لسنا ضعافاً، وعدونا اثبت انكساره، وللخلاص من ظلمه يجب أن نكون أصحاب بصائر لا تخدع، وإرادات لا تخضع…
"لا شيء سيتغير".. ناشط كردي يفسر فتور المواطنين تجاه تشكيل الحكومة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
زياد مصطفى خالد : احسنت تحليل واقعي ...
الموضوع :
مسرحية ترامب مع زيلنسكي والهدف الامريكي !!
ابو حسنين : انظرو للصوره بتمعن للبطل الدكتور المجاهد والصادق جالس امام سيد الحكمه والمعرفه السيد علي السستاني بكل تواضع ...
الموضوع :
المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل الطبيب محمد طاهر أبو رغيف
قتيبة عبد الرسول عبد الدايم الطائي : السلام عليكم اود ان اشكركم اولا على هذا المقال واستذكاركم لشخصيات فذة دفعت حياتها ثمنا لمبادئها التي ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
م خالد الطائي : السلام عليكم, شكرا لصاحب المقال, عمي مالك عبد الدايم الطائي: خريج 1970م، تخرج من كلية العلوم بغداد ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
ام زهراء : مأجورين باىك الله فيكم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
علاء عبد الرزاق الانصاري : الاهم صلي على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك