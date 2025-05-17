السوداني والسيسي يؤكدان على تعزيز التعاون الثنائي وإدامة التنسيق

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت (17 أيّار 2025)، على تعزيز التعاون الثنائي وإدامة التنسيق.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن "السوداني عقد لقاءً ثنائياً مع رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، الذي ترأس وفد بلاده إلى أعمال القمة العربية الـ34، التي عقدت اليوم السبت في العاصمة بغداد".

وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء التأكيد على تعزيز التعاون الثنائي، وإدامة التنسيق والتشاور إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك؛ تحقيقاً لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين، خصوصاً في ضوء تولي العراق رئاسة القمة العربية".

وأكد السوداني وفق البيان "ضرورة تعزيز مفهوم العمل المشترك، وصياغة حلول حاسمة للقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية"، مشيراً إلى "أهمية التعاون لدفع مسيرة التنمية والبناء والإعمار".

وأشاد الرئيس المصري حسب البيان بـ"بتنظيم عقد مؤتمر القمة في بغداد، وما تضمنه من مخرجات تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق والعمل العربي المشترك، بما يخدم مسيرة التنمية ودعم مساعي تحقيق السلام والاستقرار".