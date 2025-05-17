حالة الطقس: تصاعد للغبار وانخفاض بدرجات الحرارة بدءاً من الاثنين

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعداً للغبار وانخفاضاً في درجات الحرارة بدءاً من الاثنين، حيث ذكر بيان للهيئة، أن "غداً الأحد سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط إلى أكثر من 30 كم بالساعة في الأقسام الشرقية من المنطقتين الوسطى والجنوبية مثيرة للغبار، ودرجات الحرارة ترتفع على العموم، ومدى الرؤية (6-8) كم وفي الغبار (2-4) كم"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الأحد، كالتالي: السليمانية 36، كركوك39، بغداد وصلاح الدين وكربلاء المقدسة وبابل والنجف الأشرف 42، ديالى وواسط والمثنى والديوانية 43، ميسان والناصرية والبصرة 45".

وأضاف أن "يوم الاثنين سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط إلى 30 كم بالساعة في الأقسام الشرقية من المنطقتين الوسطى والجنوبية مثيرة للغبار، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في المنطقة الجنوبية، ومدى الرؤية (6-8)كم وفي الغبار (2-4)كم".

وأشار إلى أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط إلى 30 كم بالساعة في الأقسام الشرقية من المنطقتين الوسطى والجنوبية مثيرة للغبار، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم، ومدى الرؤية (6-8)كم وفي الغبار (3-5) كم".

وبين أن "الأربعاء القادم سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط إلى 30 كم بالساعة في بعض أقسام المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم، ومدى الرؤية (6-8)كم ".