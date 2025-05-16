النائب مختار الموسوي : هناك عدد كبير من المقابر الجماعية لم يُكتشف حتى الآن

قدّم النائب مختار الموسوي، اليوم الجمعة (16 أيار 2025)، 3 حقائق مهمة تتعلق بملف المقابر الجماعية في العراق، في مناسبة اليوم العالمي للمقابر الجماعية.

وقال الموسوي في حديث صحفي، إن "من الحقائق التي لا يُمكن إنكارها أن عددًا كبيرًا من المقابر الجماعية لم يُكتشف حتى الآن، كما أن أكثر من 60 إلى 70% من المفقودين بعد عام 2014 لا تزال رفاتهم مجهولة المصير"، مبينًا أن "قسمًا كبيرًا من المتورطين في هذه الجرائم لم تطلهم يد العدالة، لاسيما أن عددًا منهم هرب خارج البلاد".

وأضاف، أن "العراق يُعد من أكثر الدول التي تتصدر المشهد الدولي من حيث عدد المقابر الجماعية، والتي توثق قصصًا مأساوية لعشرات الآلاف من المدنيين من مختلف المكونات، الذين كانوا ضحايا للديكتاتورية والتطرف والإرهاب".

وتابع الموسوي أنه "من النادر أن تخلو مدينة عراقية من وجود مقبرة جماعية، وغالبًا ما توثق مشاهد مروّعة لنساء وأطفال ومسنين قُتلوا بطرق بشعة".

كما أشار إلى "ضرورة أن يكون هذا الملف قيد المتابعة القضائية والأمنية من أجل ملاحقة المتورطين وتقديمهم إلى القضاء"، مؤكدًا في الوقت ذاته على "أهمية استمرار الدعم الحكومي لذوي ضحايا المقابر الجماعية، لأنهم فقدوا أحبتهم في جرائم مروعة".

وهناك العديد من المقابر التي لا تزال مجهولة، ومن الممكن أن يستغرق كشفها بعض الوقت، بعضها قديم يعود لزمن النظام البائد ومنها حديث وقع على يد تنظيم داعش الإرهابي، فيما تقدر أعداد الأشخاص الذين قتلهم التنظيم في مناطق عدة بالآلاف، ولا يزال مصيرهم مجهولًا حتى الآن".