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عمان تشيد بالدور الفاعل الذي تضطلع به بغداد في دعم العمل العربي


أكد نائب رئيس الوزراء العماني، شهاب بن طارق آل سعيد، على دور العراق الفاعل في دعم العمل العربي المشترك وتعزيز الحوار والتعاون بين الدول العربية.

وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية، ان "نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، استقبل يوم الجمعة الموافق 16 أيار 2025، شهاب بن طارق آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع في سلطنة عُمان، لدى وصوله إلى مطار بغداد الدولي للمشاركة في أعمال القمة العربية الرابعة والثلاثين التي تستضيفها العاصمة العراقية يوم السبت الموافق 17 أيار".

ورحّب حسين "بنائب رئيس الوزراء العماني ووزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، والوفد المرافق لهما، مشيداً بمتانة العلاقات الثنائية بين العراق وسلطنة عُمان"، مؤكداً أن "مشاركة سلطنة عُمان في القمة تعكس حرصها على تعزيز التضامن العربي، ومساندة الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات الإقليمية والدولية".

وثمّن حسين "التعاون المشترك بين العراق وسلطنة عُمان في مختلف المجالات، مشيراً إلى أهمية مواصلة تعزيز هذا التعاون بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ويسهم في دعم الاستقرار الإقليمي والعمل العربي المشترك".

وفي هذا السياق، أشاد وزير الخارجية، "بالجهود التي تبذلها سلطنة عُمان في إطار الوساطة والمفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، معترا أن هذه الجهود تمثل ركيزة أساسية في تهدئة التوترات الإقليمية، وتعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتهيئة المناخ الملائم للحوار والتفاهم بين مختلف الأطراف".

من جانبه، أعرب شهاب بن طارق آل سعيد عن شكره لجمهورية العراق على حفاوة الاستقبال وحسن التنظيم، مشيداً بالدور الفاعل الذي تضطلع به بغداد في دعم العمل العربي المشترك، وتعزيز الحوار والتعاون بين الدول العربية، مؤكداً إلى حرص سلطنة عُمان على مواصلة التنسيق الثنائي مع العراق في مختلف المجالات، لا سيما السياسية والاقتصادية والأمنية.

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