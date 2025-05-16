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رئيس الجمهورية للرئيس الفلسطيني: قمة بغداد تمهد لإدامة التضامن مع القضية الفلسطينية


أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الجمعة، ان قمة بغداد تمهد لأرضية ملائمة لإدامة التضامن نحو القضية الفلسطينية.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، ان "رشيد، استقبل في قصر السلام ببغداد، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والوفد المرافق له، وجرى بحث العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، والموقف العراقي الثابت والداعم لقضية الشعب الفلسطيني العادلة".

وأكد رئيس الجمهورية "دعم العراق الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة، مشدداً على أن العدوان المتواصل على قطاع غزة يتطلب موقفا عربيا موحدا وقويا يُعبّر عن إرادة التضامن والدعم الفعّال للشعب الفلسطيني".

وأشار إلى أن "مؤتمر القمة العربية يمهد أرضية ملائمة لإدامة التضامن العربي نحو دعم القضية الفلسطينية، وبلورة موقف فاعل يعزز صمود الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال".

من جانبه، أعرب الرئيس محمود عباس عن "تقديره العالي لمواقف العراق الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، مثمنا احتضان بغداد للقمة العربية وما تمثله من منصة استراتيجية لإيصال صوت الشعب الفلسطيني إلى العالم العربي والمجتمع الدولي".

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