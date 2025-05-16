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وزارة التعليم العالي: إطلاق جائزة التعليم العالي للغة العربية وآدابها


 

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، إطلاق جائزة التعليم العالي للغة العربية وآدابها، حيث ذكرت الوزارة في بيان، إنه "تعتمد المشاركة في المسابقة البحثية التي يستمر التقديم فيها إلى 2025/6/15 على شروط صاغتها لجنة وزارية عليا هي:

-أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة الماجستير أو الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها.

-أن يقدم كل مشارك بحثًا علميًا واحدًا منشورًا في مجلة علمية محكمة.

-أن يكون البحث أصيلًا ومبتكرًا ويقدم إضافة علمية ملموسة في مجال اللغة العربية وآدابها.

-ألا يكون البحث قد فاز بجائزة أخرى أو قدم للترقية العلمية".

وأضافت، أن "المسابقة تتضمن جوائز مالية هي خمسة ملايين دينار للمركز الأول وثلاثة ملايين دينار للمركز الثاني ومليونا دينار للمركز الثالث فضلًا عن شهادات تقديرية".

وبينت، أنه "سيتولى خبراء مختصون تدقيق استيفاء البحوث المشاركة الشروط الأساسية وفحص الاستلال وإجراءات التقييم العلمي".

ونوهت إلى، أن "منصة المشاركة والتسجيل في جائزة التعليم العالي للغة العربية وآدابها في الرابط:

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وزارة التعليم العالي: إطلاق جائزة التعليم العالي للغة العربية وآدابها
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