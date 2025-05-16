وزير الكهرباء يفتتح محطة غرب بغداد

افتتح وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الجمعة، ‏محطة غرب بغداد لفك الاختناقات عن جانب الكرخ وقضاء ‏الفلوجة، حيث ذكر بيان لوزارة الكهرباء، أن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل، افتتح محطة غرب بغداد (400‏K.V‏)، ضمن حملة فك ‏الاختناقات لصيف 2025". ‏

كما أوضح أنه "جرى توسعة محطة غرب بغداد (400‏K.V‏)، من سعة (1250 ‏MVA‏) إلى (1500 ‏MVA‏)، ‏عبر تنصيب محولة ذاتية بإتاحة (250) بعد إنجاز جميع الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية ‏والفحوصات التشغيلية اللازمة".‏

وأشاد الوزير، "بجهود الملاكات الفنية والهندسية في الشركة العامة لنقل الطاقة / المنطقة ‏الوسطى التي أنجزت المشروع"، مؤكداً "دعم رئيس الوزراء المستمر لخطط الوزارة الرامية ‏لتحسين واقع الكهرباء في البلاد وتلبية احتياجات المواطنين".‏

وأضاف أن "هذه التوسعة ستسهم في حل جزء من اختناقات جانب الكرخ في بغداد، وقضاء الفلوجة ‏بمحافظة الأنبار، مما يعزز استقرار الشبكة الكهربائية ويرفع كفاءتها استعداداً لموسم الصيف ‏المقبل".‏