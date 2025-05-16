وزير الكهرباء يفتتح محطة غرب بغداد

افتتح وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الجمعة، محطة غرب بغداد لفك الاختناقات عن جانب الكرخ وقضاء الفلوجة، حيث ذكر بيان لوزارة الكهرباء، أن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل، افتتح محطة غرب بغداد (400K.V)، ضمن حملة فك الاختناقات لصيف 2025".
كما أوضح أنه "جرى توسعة محطة غرب بغداد (400K.V)، من سعة (1250 MVA) إلى (1500 MVA)، عبر تنصيب محولة ذاتية بإتاحة (250) بعد إنجاز جميع الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية والفحوصات التشغيلية اللازمة".
وأشاد الوزير، "بجهود الملاكات الفنية والهندسية في الشركة العامة لنقل الطاقة / المنطقة الوسطى التي أنجزت المشروع"، مؤكداً "دعم رئيس الوزراء المستمر لخطط الوزارة الرامية لتحسين واقع الكهرباء في البلاد وتلبية احتياجات المواطنين".
وأضاف أن "هذه التوسعة ستسهم في حل جزء من اختناقات جانب الكرخ في بغداد، وقضاء الفلوجة بمحافظة الأنبار، مما يعزز استقرار الشبكة الكهربائية ويرفع كفاءتها استعداداً لموسم الصيف المقبل".
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