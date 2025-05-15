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صحة البصرة توضح بشأن نقل مريض بواسطة عجلة حمل


 أوضحت دائرة صحة البصرة، بشأن ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي في مقطع فيديو لمريض ينقل إلى شمال البصرة بواسطة عجلة حمل .

واكدت الدائرة في بيان لها أن شعبة الاسعاف الفوري في دائرة صحة البصرة لم تتلق اي اتصال أو طلب بنقل مريض من احد المستشفيات الحكومية او الاهلية أو العيادات الخاصة باتجاه شمال المحافظة وبالتالي نقل المريض بهذه الطريقة يعتبر تصرفا شخصيا من ذويه.

وقال صحة البصرة في بيانها : ننتهز الفرصة لنؤكد جاهزية شعبة الاسعاف الفوري لنقل المرضى من خلال الاتصال على الارقام (911)(122)(123) حيث يبلغ المعدل اليومي لنقل المرضى مابين المستشفيات الحكومية إلى اكثر من أربعين حالة يوميا ومابين المنازل والعيادات الاهلية واللجان الطبية والدوائر الحكومية والمحافظات اكثر من مئة حالة في اليوم .

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