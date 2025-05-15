النجف.. طالب ووالده يعتديان على مدير مدرسة والتربية تستنكر

وجهت مديرية تربية النجف الأشرف، اليوم الخميس، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أشخاص اعتدوا على مدير مدرسة ونقل على إثر ذلك للمستشفى.

واستنكرت المديرية في بيان "الاعتداء الذي حصل على ثانوية العلامة باقر الموسوي ومديرها من قبل عدة اشخاص"، مؤكدة "حرصها الشديد على حرمة المدارس وكوادرها التربوية، والمطالبة بتوفير الحماية الامنية لها".

وأضافت أن "المدير العام للتربية مردان البديري وجه الشؤون القانونية في المديرية باتخاذ الاجراءات القانونية باتجاه مرتكبي هذا الاعتداء، وتقديم الشكوى لدى الجهات الامنية بالاضافة الى اتخاذ الاجراءات الادارية داخل المديرية".

وأشارت إلى أن "المدير العام للتربية تواصل مع الجهات الصحية ومدير المدرسة للاطمئنان على حالته التي بينت التقارير الصحية أنها مستقرة، وارسال وفد اداري متمثل بمدير قسم الاشراف الاختصاصي لمتابعة الاجراءات المتخذة ومتابعة حيثيات الحادث".

من جانبه، قال مصدر لـ السومرية نيوز، إن "طالباً ووالده اعتديا على عباس الحلي، مدير مدرسة العلامة باقر الموسوي في الطريق الرابط بين النجف وكربلاء المقدسة".

وأضاف، أن "المعلومات الأولية تفيد بأن الحادث سببه شجارات سابقة بين الطرفين".