اللجنة الإعلامية تكشف عدد الصحفيين العرب والأجانب الذين دخلوا البلاد لتغطية القمة

أكدت اللجنة الإعلامية لقمة بغداد، اليوم الخميس، أن 381 صحفياً عربياً وأجنبياً دخلوا البلاد لتغطية فعاليات القمة العربية في بغداد، حيث ذكر عضو اللجنة حيدر مجيد للوكالة الرسمية، إن "المركز الصحفي في بغداد يشهد إقبالاً كبيراً من مختلف وسائل الإعلام، سواء المقروءة أو المسموعة أو المرئية، بالإضافة إلى الإعلام الإلكتروني"، مشيراً إلى أن "هذه القمة تتجاوز الطابع العربي لتكون فعلياً قمة ذات طابع عالمي، نظراً لحجم المشاركة الإعلامية من دول متعددة حول العالم".

وأوضح، أنه "تم إطلاق منصة إعلامية خاصة بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والخارجية، حيث تم توجيه جميع ممثليات العراق في الخارج لتقديم التسهيلات اللازمة للصحفيين، بما في ذلك منح سمات الدخول بشكل سريع ومجاني، وفق توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".

وأضاف أن "المركز الصحفي، الذي بدأ عمله منذ ثلاثة أيام، يستقبل الصحفيين على مدار الساعة، وقد استقبل حتى هذه اللحظة 381 صحفياً عربياً وأجنبياً دخلوا البلاد عبر مطار بغداد الدولي، ومن المتوقع أن تتزايد الأعداد حتى مساء يوم غد الجمعة، قبيل انطلاق أعمال القمة العربية".

فيما لفت إلى أن "المركز مجهز بكافة الخدمات الفنية واللوجستية، وهو على أتم الاستعداد لاستقبال الصحفيين وتغطية مجريات القمة"، مبيناً أن "السوداني قام قبل يومين بزيارة المركز الصحفي، وأعرب عن اهتمامه الكبير بالجانب الإعلامي، لما له من دور محوري في نقل تفاصيل وأعمال القمة إلى العالم، باعتبار أن المركز يُعد المنصة الرسمية لكل ما يصدر عن القمة من أخبار ومعلومات".